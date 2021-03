La Pommeraye La Pommeraye Calvados, La Pommeraye Château Ganne en lumières La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

Château Ganne en lumières, 15 mai 2021-15 mai 2021, La Pommeraye. Château Ganne en lumières 2021-05-15 19:00:00 19:00:00 – 2021-05-15 22:00:00 22:00:00

Durant cette soirée, le site médiéval de Château Ganne sera mis à l'honneur par le biais d'illuminations et visites guidées.

otsuissenormande@gmail.com +33 2 31 79 70 45 https://www.suisse-normande-tourisme.com/

Lieu La Pommeraye