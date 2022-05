Château Ganne, côté nature

Château Ganne, côté nature, 29 octobre 2022, . Château Ganne, côté nature

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-29 En compagnie d’un guide nature, parcourez l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne pour en apprendre davantage sur les arbres et la nature luxuriante qui y foisonnent. Une visite ouverte à tous, d’une durée d’une heure.

Gratuit – Sur réservation. RDV devant le Pont Levis. En compagnie d’un guide nature, parcourez l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne pour en apprendre davantage sur les arbres et la nature luxuriante qui y foisonnent. Une visite ouverte à tous, d’une durée d’une heure.

Gratuit – Sur… En compagnie d’un guide nature, parcourez l’Espace Naturel et Historique de Château Ganne pour en apprendre davantage sur les arbres et la nature luxuriante qui y foisonnent. Une visite ouverte à tous, d’une durée d’une heure.

Gratuit – Sur réservation. RDV devant le Pont Levis. dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville