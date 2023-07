Animations au château – Par Toutatis, les Gaulois sont à Montautre ! Château Fromental, 29 juillet 2023, Fromental.

Fromental,Haute-Vienne

Pour la 1ère fois, Serge Lacaze, propriétaire du domaine de Montautre, propose des animations autour et dans son château. Les visiteurs pourront profiter d’un banquet gaulois à l’heure du déjeuner de 12h à 14h (12h-12h30 animations sur l’alimentation gauloise/romaine) au prix de 30 €/pers. avec réservation obligatoire. Au programme l’après-midi avec entrée à 5 €/pers. et réservation obligatoire : reconstitution d’artisanats gaulois présentés par les Gaulois d’Esse (troupe de reconstitution protohistorique) avec tissage de carte, conception de bijoux, poterie ou travail du bois et présentation des armements de l’artisan-guerrier 14h-16h ; visite des vestiges gallo-romains de Montautre et du château 15h30-17h ; conférence sur les gaulois par Jean-Pierre Loustaud, président d’Archéologie en Limousin et directeur de publication de Travaux d’archéologie Limousine 17h-17h30..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Château Montautre

Fromental 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For the 1st time, Serge Lacaze, owner of the Montautre estate, is offering events in and around his château. Visitors can enjoy a Gallic banquet at lunchtime from 12 noon to 2 pm (12 noon to 12.30 pm: activities on Gallic/Roman food) at a cost of ?30 per person, with advance booking. Afternoon program (admission 5 ?/pers., booking essential): Gallic craft re-enactment presented by the Gauls of Esse (protohistoric re-enactment troupe), with card weaving, jewelry design, pottery or woodworking, and presentation of artisan-warrior weaponry, 2pm-4pm; visit to the Gallo-Roman remains of Montautre and the château, 3:30pm-5pm; lecture on the Gauls by Jean-Pierre Loustaud, president of Archéologie en Limousin and a member of the French association of archaeologistsArchéologie en Limousin and publication director of Travaux d?archéologie Limousine 17h-17h30.

Por 1ª vez, Serge Lacaze, propietario de la finca de Montautre, ofrece eventos en su castillo y sus alrededores. Los visitantes podrán disfrutar de un banquete galo al mediodía, de 12:00 a 14:00 h (de 12:00 a 12:30 h con actividades sobre la comida galo-romana), con un coste de 30 €/persona y reserva obligatoria. Por la tarde, con entrada a 5 euros/persona y reserva obligatoria: reconstrucción de oficios galos presentada por los Galos de Esse (compañía de reconstrucción protohistórica) con tejido de naipes, diseño de joyas, alfarería o ebanistería y presentación de las armas del artesano-guerrero de 14:00 a 16:00 horas; visita a los vestigios galo-romanos de Montautre y al castillo de 15:30 a 17:00 horas; conferencia sobre los galos a cargo de Jean-Pierre Loustaud, Presidente de Archéologie en Limousin y miembro de la Asociación galaArchéologie en Limousin y director de publicación de Travaux d’archéologie Limousine 17.00-17.30 h.

Zum ersten Mal bietet Serge Lacaze, der Besitzer der Domaine de Montautre, Veranstaltungen rund um und in seinem Schloss an. Die Besucher können in der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr ein gallisches Bankett genießen (12 bis 12.30 Uhr Animationen über die gallische/römische Ernährung) zum Preis von 30 ?/Pers. mit obligatorischer Reservierung. Nachmittagsprogramm (Eintritt 5 ?/Pers., Reservierung erforderlich): Nachstellung gallischer Handwerke, präsentiert von den Galliern von Esse (protohistorische Reenactment-Truppe) mit Kartenweberei, Schmuckdesign, Töpferei oder Holzbearbeitung und Präsentation der Waffen des Handwerkskriegers 14h-16h; Besichtigung der gallo-römischen Überreste von Montautre und des Schlosses 15h30-17h; Vortrag über die Gallier von Jean-Pierre Loustaud, Vorsitzender von d’Limousin, über die GallierArchéologie en Limousin und Herausgeber von Travaux d’archéologie Limousine 17:00-17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-03 par OT Monts du Limousin