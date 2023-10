Jeu d’énigmes Le château des sorciers : La quête de l’oeuf magique Château Fort Sedan, 21 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Une nouvelle année débute à l’académie de magie de Sedan et avec elle, une nouvelle énigme vous attend ! Le mage du château, Elias Marckus, a dérobé l’œuf magique du dragon des forêts ardennaises et l’a dissimulé dans le château.Il vous met au défi de le retrouver ! Serez-vous à la hauteur ?Répondez aux énigmes des livrets, révisez vos connaissances en sorcellerie et vous aurez une chance de trouver la cachette de l’œuf ! Si vous y parvenez, vous serez récompensé.Pour réserver, cliquez ici !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 . EUR.

Château Fort Place du Château

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A new year begins at the Sedan magic academy, and with it a new riddle awaits you! The castle mage, Elias Marckus, has stolen the magical dragon egg from the Ardennes forests and hidden it in the castle, challenging you to find it! Answer the riddles in the booklets, brush up on your witchcraft skills and you’ll be in with a chance of finding the egg’s hiding place! To book, click here!

Comienza un nuevo año en la academia de magia de Sedan, ¡y con él llega un nuevo enigma! El mago del castillo, Elias Marckus, ha robado el huevo mágico del dragón de los bosques de las Ardenas y lo ha escondido en el castillo, retándote a encontrarlo Responde a las adivinanzas de los cuadernillos, repasa tus conocimientos de brujería y tendrás la oportunidad de encontrar el escondite del huevo Para reservar, haz clic aquí

Ein neues Jahr beginnt in der Zauberakademie von Sedan und mit ihm ein neues Rätsel! Der Schlossmagier Elias Marckus hat das magische Ei des Drachen aus den Ardennenwäldern gestohlen und im Schloss versteckt, um es wiederzufinden Wenn du die Rätsel in den Heften löst und deine Hexenkenntnisse auffrischst, hast du eine Chance, das Versteck des Eis zu finden! Wenn Sie es schaffen, werden Sie belohnt

