Visite guidée : parc, extérieur, intérieur (rez-de-chaussée)

Historique de l’édification du château et des destructions, anecdotes….

Le château-fort du Plaix-Joliet est un édifice médiéval dont l'origine remonte à 1300 environ.

Il est construit sur un rocher et présente quatre tours rondes du XIVe siècle, un donjon gothique carré du XVe siècle et un corps de logis des XVe et XVIIe siècles.

Le château fut investi par des bandits au XVIIIe siècle, épisode qui inspira à George Sand une partie de son roman « La Roche Mauprat ».

Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

