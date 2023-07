Arpentez les ruines d’un château fort Château fort du Nouveau-Windstein Windstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Arpentez les ruines d'un château fort

Dimanche 17 septembre, 12h00
Château fort du Nouveau-Windstein

Visitez les ruines de ce château et découvrez son histoire, les activités d'entretien du site, sa valorisation touristique et les travaux archéologiques.

Château fort du Nouveau-Windstein
8 rue du Schlossberg, 67110 Windstein
Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est

Le Nouveau Windstein est une ruine de château fort, situé au confluent du vallon du Wineckerthal et du Schwartzbach, sur le sommet du Schlossberg à 360 m d'altitude. Il a été érigé au XIIIe siècle et possède un impressionnant mur bouclier d'une hauteur de 22 m, constitué de pierres à bosses. Deux grands palais y subsistent : le palais inférieur est élevé sur 2 niveaux et surplombe une cave ; le palais supérieur de plan pentagonal est adossé au côté nord du mur bouclier : il présente 3 niveaux. Au cours du XVIe siècle ont été rajoutés des dispositifs de protection : une courtine avec fentes de tir, une bretèche et une barbacane devant la porte d'entrée primitive. L'association, composée, environ, de 15 membres bénévoles, active depuis 20 ans sur le site historique, veille à l'entretien du site en assurant le débroussaillage, désherbage… Nous avons également entrepris des travaux archéologiques autour de la barbacane, des travaux de sécurisation du bastion nord et participé à la mise en place d'équipements touristiques inédits. Parking à proximité de la mairie du village et accès à pieds (environ 20min de marche).

