Cour Du Chateau Sedan Ardennes 6.4 0 EUR Sedan Au cœur même de la ville, venez découvrir le Géant de Sedan, une forteresse de 35 000 m² construite il y a bientôt 6 siècles. En groupe ou en famille, arpentez les remparts sur les traces des Princes de la Marck et de la Tour d’Auvergne. Revivez les temps du Moyen Âge au travers de notre nouveau circuit 1000 ans d’histoire ! a.thillois@chateau-sedan.fr http://www.chateau-fort-sedan.fr/ Cour Du Chateau Sedan

