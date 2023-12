Marché artisanal de la Saint-Nicolas Château Fort de Sedan Sedan, 1 décembre 2023, Sedan.

L’association « Les amis du Château fort de Sedan », organise pour la toute première fois, son marché artisanal de la Saint Nicolas au coeur du plus grand château fort d’Europe.Une quinzaine d’artisans locaux seront présents sur cette première édition, parmi lesquels les visiteurs pourront retrouver des bijoux, des créations en bois ou en fleurs séchées, du miel et autres gourmandises, des romans, des tableaux et sculptures ou encore des savons, bougies et fondants parfumés. Et ce n’est pas tout, durant tout le week-end, les enfants pourront assister à des lectures de contes par « Les contes d’Anna » mais également rencontrer le Saint-Nicolas qui sera présent durant toute la durée de l’événement.L’association proposera également un bar associatif où les visiteurs pourront venir déguster différentes boissons chaudes ou froides (chocolat chaud, café, champagne, softs, cidre et jus de pommes ardennais) mais aussi de savoureuses crêpes maison, natures ou garnies! Un événement organisé en partenariat avec le Château fort de Sedan..

Château Fort de Sedan Cour du Château

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



For the very first time, the association « Les amis du Château fort de Sedan » (Friends of Sedan Castle) is organizing a St. Nicholas craft market in the heart of Europe?s largest fortified castle. 15 local artisans will be present at this first edition, among whom visitors will be able to find jewelry, creations made of wood or dried flowers, honey and other delicacies, novels, paintings and sculptures, as well as soaps, candles and scented fondants. And that?s not all: throughout the weekend, children will be able to attend story readings by « Les contes d?Anna », as well as meet Saint-Nicolas, who will be on hand throughout the event, and enjoy a bar where visitors can sample a range of hot and cold beverages (hot chocolate, coffee, champagne, softs, Ardennes cider and apple juice), as well as tasty homemade crêpes, plain or with fillings! An event organized in partnership with the Château Fort de Sedan.

Por primera vez, la asociación « Les amis du Château fort de Sedan » (Los amigos del castillo fuerte de Sedan) organiza su mercado de artesanía de San Nicolás en el corazón del mayor castillo fortificado de Europa. En esta primera edición participarán una quincena de artesanos locales, que ofrecerán joyas, creaciones en madera o flores secas, miel y otros manjares, novelas, pinturas y esculturas, así como jabones, velas y fondants perfumados. Y eso no es todo: durante todo el fin de semana, los niños podrán asistir a lecturas de cuentos de « Les contes d’Anna », así como conocer a San Nicolás, que estará presente durante todo el evento, y la asociación también ofrecerá un bar donde los visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de bebidas frías y calientes (chocolate caliente, café, champán, softs, sidra de las Ardenas y zumo de manzana), así como de sabrosos crepes caseros, ¡solos o rellenos! El evento se organiza en colaboración con el castillo de Sedan.

Der Verein « Les amis du Château fort de Sedan » organisiert zum ersten Mal einen Kunsthandwerkermarkt zum Nikolaustag im Herzen der größten Burg Europas.15 lokale Kunsthandwerker sind bei dieser ersten Veranstaltung vertreten, darunter Schmuck, Holzarbeiten und Trockenblumen, Honig und andere Leckereien, Romane, Bilder und Skulpturen sowie Seifen, Kerzen und Fondants. Und das ist noch nicht alles: Während des gesamten Wochenendes können die Kinder an Märchenlesungen von « Les contes d’Anna » teilnehmen, aber auch den Nikolaus treffen, der während der gesamten Veranstaltung anwesend sein wird. Der Verein bietet auch eine Bar an, in der die Besucher verschiedene warme und kalte Getränke (heiße Schokolade, Kaffee, Champagner, Softdrinks, Cidre und Apfelsaft aus den Ardennen) sowie leckere hausgemachte Crêpes, pur oder mit Füllung, probieren können Diese Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der Burg von Sedan organisiert.

