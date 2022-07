Visite guidée du château fort de Pirou Château fort de Pirou, 17 septembre 2022, Pirou.

Visite guidée du château fort de Pirou 17 et 18 septembre Château fort de Pirou

3€, gratuit <18 ans. Vous découvrirez l'histoire du château, de sa construction à nos jours. Château fort de Pirou Le château, 50770 Pirou Pirou 50770 Manche Normandie D2 02 33 46 34 71 http://www.chateau-pirou.org https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-fort-de-Pirou/454032967940768?ref=hl Chef-d’œuvre d'architecture militaire médiévale, parcourez l'un des plus ancien châteaux fort normands, parmi les mieux conservés grâce à la remarquable restauration initiée depuis 1966, sous l'impulsion de l'abbé Marcel Lelégard (1925-1994) et poursuivie par la Fondation Abbaye de La Lucerne. Bâti au XIIe s. sur un îlot artificiel le château, doté de hauts remparts est entouré de trois douves et de cinq portes fortifiées. La tapisserie de Pirou, broderie sur toile de lin, relate la conquête de l'Italie du Sud par les normands. Enfin, la très vieille légende des Oies de Pirou évoque la métamorphose des habitants du château en oies. Un chevalier de Pirou participa à la Conquête de l’Angleterre et reçu un domaine dans le Somerset où sa famille fonda Stoke-Pero. Suite aux sièges de la guerre de Cent Ans, le château fort fut restauré au XVe, XVIIe et XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T11:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00

