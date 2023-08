Visite guidée du Château Fort de Guise Château-fort de Guise Guise, 16 septembre 2023, Guise.

Participation financière libre, pour soutenir la restauration du Château par notre association

Au château fort médiéval dominé par le donjon, les Ducs de Guise permettront la création au XVIe siècle d’une des plus grandes places fortes bastionnées du nord de l’Europe, qui attirera ensuite l’attention de Vauban. Bombardé pendant la Première Guerre mondiale, le Château a failli disparaître sous une décharge. Mais en 1952, Maurice Duton fonde le Club du Vieux Manoir, un mouvement de jeunes qui propose des activités au service des jeunes et du patrimoine qui font depuis revivre le site. Au cours de votre visite vous pourrez découvrir le donjon et ses trois niveaux, les bastions, casemates et souterrains, le musée archéologique, le cellier de l’Arsenal ainsi qu’un beau point de vue sur la ville et le Familistère.

Château-fort de Guise Allée Maurice Duton – 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France

Guise, verrou sur la vallée de l'Oise, doit à sa situation d'être, du Xe au XXe s., une forteresse au cœur des événements européens. A l'imposant château fort médiéval dominé par le donjon millénaire, les célèbres Ducs de Guise feront succéder au XVIe s. une des plus grandes places fortes bastionnées du nord de l'Europe. Son étonnante modernité lui vaudra l'attention de Vauban. Au terme de mille ans d'histoire, bombardés pendant la Première Guerre Mondiale, ruinés, pillés, ses derniers vestiges ont failli disparaître sous une décharge.

Henri Rocoulet, Club du Vieux Manoir