Animations théâtralisées Château Fort de Guise, 13 mai 2023, Guise. Animations théâtralisées Samedi 13 mai, 18h00 Château Fort de Guise Au cours de la visite libre du Château, vous rencontrerez différents personnages de l’histoire du lieu qui animeront les espaces à travers des scénettes historiques. Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

