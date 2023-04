Visite libre Château Fort de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise, verrou sur la vallée de l'Oise, doit à sa situation géographique d'être, du Xe au XXe siècle, une forteresse au cœur des événements européens. Mille ans d'Histoire ont construit ce site unique en Europe, d'abord château médiéval avec son donjon en pierre, son puits et sa basse-cour, puis puissante forteresse bastionnée avec ses longs souterrains, ses casemates d'artillerie et ses murailles en brique. Bombardé pendant la Première Guerre, le Château faillit disparaître sous une décharge. Maurice Duton fonde alors en 1952 le Club du Vieux Manoir, une association de jeunes bénévoles qui va œuvrer à la sauvegarde, la restauration et l'animation du monument. 70 ans plus tard, l'association a toujours en charge le site et continue d'y organiser chaque année des chantiers de jeunes. Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d'être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir !

