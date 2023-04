Concert jazz / reggae Château Fort de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Concert jazz / reggae Château Fort de Guise, 13 mai 2023, Guise. Concert jazz / reggae Samedi 13 mai, 16h30 Château Fort de Guise Tarif plein : 7 euros ; Tarif réduit : 6 euros (- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) ; Gratuit : – de 6 ans Ma musique prend racine à partir des créations rythmiques et mélodiques que je crée à partir de ma pédale loop. Ma voix porte des textes où la conscience de l’autre est sans cesse mise en avant. Partant des rythmes camerounais traditionnels, j’ouvre mes mélodies aux sonorités qui flirtent avec le jazz, le reggae et les mélopées africaines. C’est un savoureux mélange de musiques traditionnelles africaines, contemporaines et de groove rythmique. La musique de mon album Afro Ratata est généreuse, dansante, métissée ! Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 91 46 88 »}] Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 ©Familijazz

