Visitez un château fort (??) Château fort de Fleckenstein Lembach, 17 septembre 2023, Lembach.

Visitez un château fort (??) Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Château fort de Fleckenstein Entrée libre

Participez à une visite guidée de ce château fort, et découvrez le patrimoine architectural du monument témoignant de l’évolution du château à travers les siècles parallèlement à l’ascension sociale de la famille de Fleckenstein.

Château fort de Fleckenstein Lieu-dit Fleckenstein, 67510 Lembach Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est 03 88 94 28 52 http://www.fleckenstein.fr Le château fort de Fleckenstein, géant emblématique des Vosges du Nord s’érige en sentinelle sur la ligne de défense qui protégeait les palais impériaux des Hohenstaufen de Haguenau et de Kaiserslautern.

Forte d’une architecture défensive et d’une gestion de l’eau exemplaire, la forteresse abrite sans faillir la lignée familiale jusqu’en 1680.

Elle se livre sans combattre aux armées du Roi Soleil qui la désarment et détruisent le logis seigneurial.

Aujourd’hui, les visiteurs la découvrent au rythme de reconstitutions qui superposent le passé au présent et partent à la conquête du sommet qu’ils atteignent en pénétrant au cœur du rocher par un extraordinaire dédale de salles et d’escaliers troglodytiques.

Ils se voient récompensés par un point de vue époustouflant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

STYL’LIST IMAGES