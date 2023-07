Visite accompagnée et commentée Château fort de Bommiers Bommiers Catégories d’Évènement: Bommiers

Indre Visite accompagnée et commentée Château fort de Bommiers Bommiers, 16 septembre 2023, Bommiers. Visite accompagnée et commentée 16 et 17 septembre Château fort de Bommiers Tarif : 1€ | Gratuit – de 12 ans | Chaussures de marche/bottes recommandées | Durée : 1h30 Pas de visite libre. Château fort de Bommiers 3 les Minimes 36120 Bommiers Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire – Première enceinte dite basse cour (vestige de muraille avec archères, tour d’angle et douve)

– Deuxième enceinte dite grande cour (Vestige de murailles, châtelet, base de la chapelle, salle souterraine, latrines, base du logis seigneurial…)

– Motte féodale du XIe siècle avec ruines du donjon (XIIe siècle) et deux tours (XIIIe siècle) avec courtine, archères, bretèche et glacière.

Le site est une propriété privée, il ne comprend pas d’aménagements culturels (panneaux d’affichages, tableaux, musée…). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

