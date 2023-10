Repas du Fantôme au Château Fonréaud Château Fonréaud Listrac-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Listrac-Médoc Repas du Fantôme au Château Fonréaud Château Fonréaud Listrac-Médoc, 31 octobre 2023, Listrac-Médoc. Repas du Fantôme au Château Fonréaud Mardi 31 octobre, 19h00 Château Fonréaud Tarif : 60 € / personne. Sur réservation. Accompagné par le fantôme de Fonréaud, venez prendre part à une visite nocturne dans le château !

La visite sera suivie d’une dégustation et d’un repas chaud servi dans la salle à manger du château (hanté). Château Fonréaud Fonréaud Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visites@vignobles-chanfreau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556580243 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:30:00+01:00

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T22:30:00+01:00 repas diner Suzanne Fredj Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Listrac-Médoc Autres Lieu Château Fonréaud Adresse Fonréaud Ville Listrac-Médoc Departement Gironde Lieu Ville Château Fonréaud Listrac-Médoc latitude longitude 45.058659;-0.79708

Château Fonréaud Listrac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/listrac-medoc/