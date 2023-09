Raconte-moi la vigne et le vin Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte, 23 octobre 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Gironde

Visitez Château Fleur de Lisse en famille avec le parcours de visite « Raconte-moi la Vigne et le Vin ». Vous découvrirez la vigne au travers d’énigmes et d’anecdotes. Vous pourrez faire connaissance avec le terroir grâce à un atelier sensoriel, et vivre la grande aventure de la transformation du raisin en vin. Vous aiguiserez vos sens avec un atelier goûts et arômes suivi d’une dégustation (jus pour les enfants et vin pour les parents). Une activité placée ou le signe du partage !.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 16:15:00. EUR.

Château Fleur de Lisse

Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit Château Fleur de Lisse as a family with the « Tell me about Vines and Wine » tour. Discover the vineyard through riddles and anecdotes. Get to know the terroir through a sensory workshop, and experience the great adventure of transforming grapes into wine. Sharpen your senses with a tastes and aromas workshop, followed by a tasting session (juice for children and wine for parents). An activity that’s all about sharing!

Visite el Château Fleur de Lisse en familia con la visita « Háblame de la viña y del vino ». Descubra el viñedo a través de adivinanzas y anécdotas. Conozca la tierra a través de un taller sensorial y viva la gran aventura de transformar la uva en vino. Agudice sus sentidos con un taller de sabores y aromas seguido de una degustación (zumo para los niños y vino para los padres). Una actividad para compartir

Besuchen Sie das Château Fleur de Lisse mit Ihrer Familie auf dem Rundgang « Raconte-moi la Vigne et le Vin » (Erzähl mir von Weinbergen und Wein). Sie lernen die Weinrebe anhand von Rätseln und Anekdoten kennen. In einem sensorischen Workshop lernen Sie das Terroir kennen und erleben das große Abenteuer der Umwandlung von Trauben in Wein. Schärfen Sie Ihre Sinne mit einem Geschmacks- und Aromaworkshop und einer anschließenden Weinprobe (Saft für die Kinder und Wein für die Eltern). Eine Aktivität im Zeichen des Teilens!

Mise à jour le 2023-09-11 par Gironde Tourisme