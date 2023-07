Afterwork au bar à vin du Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte, 29 juin 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Gironde

Afterwork au bar à vin du Château Fleur de Lisse à Saint-Hippolyte, le jeudi 29 juin de 17h30 à 20h30 !

Au programme :

– Vin des propriétés des Vignobles Jade (rouge, blanc, rosé)

– Sélection de softs en bouteilles

– Planches de charcuterie basque et formages affinés, tartinades de légumes, gaspacho, etc.

– Terrain de pétanque, ambiance musicale en soirée..

2023-06-29 fin : 2023-06-29 20:30:00. .

Château Fleur de Lisse Lieu-dit Gaillard

Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Afterwork at the Château Fleur de Lisse wine bar in Saint-Hippolyte, Thursday, June 29 from 5:30 to 8:30 p.m.!

On the program:

– Wine from Vignobles Jade estates (red, white, rosé)

– Selection of bottled softs

– Basque charcuterie and matured cheese boards, vegetable spreads, gazpacho, etc.

– Petanque court, musical entertainment in the evening.

Afterwork en el bar de vinos Château Fleur de Lisse, en Saint-Hippolyte, el jueves 29 de junio de 17.30 a 20.30 h

En el programa:

– Vinos de las fincas Vignobles Jade (tinto, blanco, rosado)

– Selección de refrescos embotellados

– Platos de charcutería vasca y quesos curados, verduras para untar, gazpacho, etc.

– Campo de petanca y música en directo por las noches.

Afterwork in der Weinbar des Château Fleur de Lisse in Saint-Hippolyte am Donnerstag, den 29. Juni von 17:30 bis 20:30 Uhr!

Auf dem Programm stehen:

– Wein von den Weingütern der Vignobles Jade (rot, weiß, rosé)

– Auswahl an Softdrinks in Flaschen

– Baskische Wurstplatten und gereifte Formages, Gemüseaufstriche, Gazpacho, etc.

– Bouleplatz, abends musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Saint-Emilion