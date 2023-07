L’Art dans les vignes au Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte, 5 mai 2023, Saint-Hippolyte.

Saint-Hippolyte,Gironde

Barthélémy Toguo expose à Château Fleur de Lisse des œuvres spécialement conçues pour ce lieu, du 5 mai au 30 septembre 2023 !

Cet événement inédit est placé sous le commissariat de Constance Rubini, Directrice du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux.

Sept Châteaux bordelais de la Rive gauche et de la Rive droite, dont Château Fleur de Lisse, s’associent au rendez-vous international du marché de l’art : BAD+ Art Fair qui se tiendra à Bordeaux, au Hangar 14, du 4 au 7 mai prochain.

Le parcours “Art dans les Vignes” imaginé par Jean-Daniel Compain, fondateur et Commissaire général de BAD+, et par Adrien de Rochebouët, conseiller artistique, est une occasion unique de découvrir Châteaux bordelais et œuvres d’art contemporain.

De 11h à 18h du lundi au samedi – sur réservation.

2023-05-05 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Château Fleur de Lisse Lieu-dit Gaillard

Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Barthélémy Toguo exhibits at Château Fleur de Lisse works specially conceived for this place, from May 5 to September 30, 2023!

This unique event is curated by Constance Rubini, Director of the Museum of Decorative Arts and Design in Bordeaux.

Seven Bordeaux Châteaux from the Left and Right Banks, including Château Fleur de Lisse, are joining forces with the international art market event: BAD+ Art Fair, which will be held in Bordeaux, at Hangar 14, from May 4 to 7.

The « Art in the Vineyards » itinerary, conceived by Jean-Daniel Compain, founder and General Curator of BAD+, and by Adrien de Rochebouët, artistic advisor, is a unique opportunity to discover Bordeaux châteaux and works of contemporary art.

From 11am to 6pm from Monday to Saturday – on reservation

Barthélémy Toguo expone, del 5 de mayo al 30 de septiembre de 2023, obras especialmente concebidas para el castillo Fleur de Lisse

Este evento único está comisariado por Constance Rubini, Directora del Museo de Artes Decorativas y Diseño de Burdeos.

Siete castillos bordeleses de las orillas izquierda y derecha, entre ellos el Château Fleur de Lisse, se unen al mercado internacional de arte BAD+ Art Fair, que se celebrará en Burdeos, en el Hangar 14, del 4 al 7 de mayo.

El recorrido « Arte en los viñedos », concebido por Jean-Daniel Compain, fundador y Comisario General de BAD+, y por Adrien de Rochebouët, asesor artístico, es una oportunidad única para descubrir los castillos bordeleses y las obras de arte contemporáneo.

De 11:00 a 18:00 de lunes a sábado – con reserva previa

Barthélémy Toguo stellt im Château Fleur de Lisse vom 5. Mai bis zum 30. September 2023 speziell für diesen Ort entworfene ?uvres aus!

Dieses neuartige Ereignis wird von Constance Rubini, der Direktorin des Musée des Arts décoratifs et du Design in Bordeaux, kuratiert.

Sieben Bordeaux-Schlösser des linken und rechten Ufers, darunter Château Fleur de Lisse, beteiligen sich an der internationalen Kunstmesse BAD+ Art Fair, die vom 4. bis 7. Mai im Hangar 14 in Bordeaux stattfindet.

Der von Jean-Daniel Compain, dem Gründer und Generalkommissar von BAD+, und Adrien de Rochebouët, dem künstlerischen Berater, konzipierte Rundgang « Kunst in den Weinbergen » bietet eine einzigartige Gelegenheit, Bordeaux-Schlösser und zeitgenössische Kunstwerke zu entdecken.

Montag bis Samstag von 11:00 bis 18:00 Uhr – mit Reservierung

