Apéro-Concert au Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte, 21 juillet 2023, Saint-Hippolyte.

Apéro-Concert au Château Fleur de Lisse Vendredi 21 juillet, 18h30 Château Fleur de Lisse Formule non obligatoire : 15 € (paiement sur place). Sur réservation.

L’équipe de Château Fleur de Lisse vous convie à une soirée-concert au rythme de la musique sud-américaine.

Jano Arias chanteur et guitariste d’origine mexicaine vous fera bouger aussi bien sur des reprises iconiques que sur ses morceaux personnels aux influences rumba, cumbia, salsa et aux sonorités mexicaines festives !

Le concert est gratuit, nous vous proposons une petite restauration sur place (sur réservation uniquement, voir ci-dessous) et la carte de nos vins et softs.

Réservez votre formule : 1 assiette de charcuterie basque et fromages affinés + 1 verre de vin (rouge, rosé ou blanc au choix dans notre gamme Le Loup de La Loubière) au tarif de 15€.

Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse, 33330 Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLCP1zxc6hdYAwqAcX_sBjO8ztj8IbwaK7e6qBDXTvT67eKA/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T18:30:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

