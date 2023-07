Rencontres littéraires au Château Fleur Cardinale Château Fleur Cardinale Saint-Étienne-de-Lisse, 5 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Lisse.

Le Château Fleur Cardinale accueillera le mercredi 5 juillet 2023, à partir de 18 h 30, une soirée de rencontres littéraires.

Cet événement mettra à l’honneur bonnes feuilles et Grand Cru Classé avec, au programme, lectures, rencontres, dédicaces et dégustations de vins. La soirée s’articulera autour du travail de deux auteurs dont les derniers ouvrages figurent en bonne place dans toutes les librairies françaises. Le nombre de places est limité pour permettre des échanges privilégiés entre le public et écrivains.

L’entrée est libre et sur réservation au 05 57 56 03 36 ou sur notre site internet en cliquant ici. Possibilité de restauration payante sur place.

