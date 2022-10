Spectacle d’improvisation « Sans étiquette[s] » Château Fleur Cardinal Saint-Étienne-de-Lisse Catégories d’évènement: Gironde

Spectacle d'improvisation « Sans étiquette[s] » Vendredi 4 novembre, 20h00 Château Fleur Cardinal

Tarif : 29 €.

Le 4 novembre, passez une soirée hors du commun au Château Fleur Cardinale en compagnie du duo d’improvisation théâtrale de la compagnie J’t’embrasse ! Château Fleur Cardinal 7, 33330 Saint-Étienne-de-Lisse Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les improvisateurs partent des trois étapes de la dégustation et démarrent, depuis leurs sensations, des improvisations en dégustant les bouteilles sans étiquettes. Ils s’épargnent jargon et réputation, pour situer ce temps entre amis sur les coteaux de la fiction, entre poésie et humour. Pas de doute : pour eux, boire une gorgée de vin, c’est démarrer une grande histoire. Sans oublier, pour finir en beauté, une dégustation du Château Fleur Cardinale 2019, en fin de spectacle.

2022-11-04T20:00:00+01:00

2022-11-04T22:30:00+01:00

