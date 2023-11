La Raisin d’Or en Sauternais Château Filhot Sauternes, 11 novembre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Manifestation sportive qui se déroule dans le merveilleux vignoble de l’appellation Sauternes et Barsac et au cœur de la Vallée du Ciron. Elle est basée sur 5 activités : le VTT, le Trail, la Marche Nordique, la Randonnée Pédestre et Le Gravel (nouveauté 2023!)

SAMEDI 11/11

Trails adultes : La Sémillon (9 kms), La Sauvignon (14 kms) et la Sauternaise (25 kms)

Marche nordique « La Conquête des Châteaux » (14 kms)

Trail enfant « Les Raisinettes » (5 courses pour les enfants de 7 à 15 ans)

DIMANCHE 12/11

Gravel (100km) « Botrytis cinerea »

Randos VTT : La Raisin d’Or (50 kms), le Sarment (25 kms) et le Bourgeon (15 kms)

Marche gourmande « La Croq’raisin, 15 kms..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . EUR.

Château Filhot

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This sporting event takes place in the wonderful Sauternes and Barsac appellation vineyards and in the heart of the Ciron Valley. It is based on 5 activities: Mountain biking, Trail, Nordic Walking, Hiking and Gravel (new in 2023!)

SATURDAY 11/11

Adult Trails : La Sémillon (9 kms), La Sauvignon (14 kms) and La Sauternaise (25 kms)

Nordic Walking « La Conquête des Châteaux » (14 kms)

Les Raisinettes » children’s trail (5 races for children aged 7 to 15)

SUNDAY 12/11

Gravel (100km) « Botrytis cinerea

Mountain bike trails: La Raisin d’Or (50 kms), le Sarment (25 kms) and le Bourgeon (15 kms)

Gourmet walk « La Croq’raisin, 15 kms.

Este evento deportivo tiene lugar en los maravillosos viñedos de las denominaciones de origen Sauternes y Barsac y en el corazón del valle del Ciron. Se basa en 5 actividades: bicicleta de montaña, trail running, marcha nórdica, senderismo y gravelling (¡nuevo en 2023!)

SÁBADO 11/11

Senderos para adultos : La Sémillon (9 kms), La Sauvignon (14 kms) y La Sauternaise (25 kms)

Nordic Walking « La Conquête des Châteaux » (14km)

Recorrido infantil « Les Raisinettes » (5 carreras para niños de 7 a 15 años)

DOMINGO 12/11

Grava (100km) « Botrytis cinerea

Recorridos en bicicleta de montaña: La Raisin d’Or (50 kms), le Sarment (25 kms) y le Bourgeon (15 kms)

Paseo gastronómico « La Croq’raisin », 15 kms.

Eine Sportveranstaltung, die in den wunderschönen Weinbergen der Appellation Sauternes und Barsac und im Herzen des Ciron-Tals stattfindet. Die Veranstaltung besteht aus 5 Aktivitäten: Mountainbike, Trail, Nordic Walking, Wandern und Gravel (Neuheit 2023!)

SAMSTAG 11.11

Trails für Erwachsene : La Sémillon (9 kms), La Sauvignon (14 kms) und La Sauternaise (25 kms)

Nordic Walking « La Conquête des Châteaux » (14 kms)

Kindertrail « Les Raisinettes » (5 Läufe für Kinder von 7 bis 15 Jahren)

SONNTAG, 12.11

Gravel (100 km) « Botrytis cinerea »

Mountainbike-Wanderungen: « La Raisin d’Or » (50 kms), « Le Sarment » (25 kms) und « Le Bourgeon » (15 kms)

Gourmetwanderung « La Croq’raisin, 15 kms.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Sauternes Graves Landes Girondines