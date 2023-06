Les ides de Juin – Héritages Château Filhot Sauternes, 29 juin 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Lors de cette belle soirée de juin placée sous le thème « Héritages », deux parties s’offrent au public :

Dès 18h45, les élèves du Centre de Musique Ancienne Sauternes, entourés de leurs professeurs, se produisent sur 4 scènes ouvertes du château et du parc : musique de chambre, sonates, œuvres vocales, divers ensembles faisant collectivement circuler la musique à travers les âges, de la Renaissance à l’époque Romantique.

À 21h30 un grand concert autour du « Dettingen Te Deum » de HAENDEL rassemblera l’orchestre baroque du CMAS, le chœur Dom Pérignon de Reims, le chœur du CMAS et des solistes.

Un dîner champêtre assuré par 3 food-trucks permettra aux spectateurs de profiter des dernières lueurs de cette grande soirée estivale.

Buvette, dégustation, toilettes sur place..

Château Filhot

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On this beautiful June evening under the theme of « Inheritance », two parts are offered to the public:

From 6:45 pm, students from the Centre de Musique Ancienne Sauternes, surrounded by their teachers, perform on 4 open stages in the château and grounds: chamber music, sonatas, vocal works, various ensembles collectively taking music through the ages, from the Renaissance to the Romantic era.

At 9:30pm, a grand concert featuring HAENDEL’s « Dettingen Te Deum » will bring together the CMAS baroque orchestra, the Dom Pérignon choir from Reims, the CMAS choir and soloists.

A country-style dinner provided by 3 food-trucks will allow spectators to enjoy the last glimmers of this great summer evening.

Refreshment bar, tasting, toilets on site.

En esta hermosa velada de junio, bajo el lema « Herencia », el público disfrutará de dos partes:

A partir de las 18.45 h, los alumnos del Centre de Musique Ancienne Sauternes, acompañados por sus profesores, interpretarán en 4 escenarios abiertos en el castillo y el recinto: música de cámara, sonatas, obras vocales y diversos conjuntos que recorrerán colectivamente la música a través de los tiempos, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo.

A las 21:30 h, un gran concierto del « Dettingen Te Deum » de HAENDEL reunirá a la orquesta barroca de la CMAS, el coro Dom Pérignon de Reims, el coro de la CMAS y solistas.

Una cena campestre ofrecida por 3 food-trucks permitirá a los espectadores disfrutar de los últimos destellos de esta gran velada estival.

Refrescos, degustaciones y aseos in situ.

An diesem schönen Abend im Juni, der unter dem Motto « Erbschaften » steht, bieten sich dem Publikum zwei Parteien:

Ab 18.45 Uhr treten die Schüler des Centre de Musique Ancienne Sauternes, umgeben von ihren Lehrern, auf vier offenen Bühnen im Schloss und im Park auf: Kammermusik, Sonaten, Vokalwerke, verschiedene Ensembles, die gemeinsam die Musik durch die Zeitalter von der Renaissance bis zur Romantik zirkulieren lassen.

Um 21:30 Uhr findet ein großes Konzert rund um HAENDELs « Dettingen Te Deum » statt, an dem das Barockorchester des CMAS, der Ch?ur Dom Pérignon de Reims, der Ch?ur des CMAS und Solisten teilnehmen.

Ein ländliches Abendessen, das von drei Foodtrucks serviert wird, ermöglicht es den Zuschauern, die letzten Lichter dieses großen Sommerabends zu genießen.

Getränke, Verkostungen und Toiletten vor Ort.

