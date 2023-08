Visite guidée du château de Sigournais Château féodal Sigournais, 16 septembre 2023, Sigournais.

Visite guidée du château de Sigournais 16 et 17 septembre Château féodal Tarif préférentiel : 3,5€ – Enfant 6-14ans :1€ – gratuit < 6ans

Remanié au XVème siècle sur les bases d’un château construit vers l’an mil, avec ses fossés, son enceinte polygonale, ses tours, son chemin de ronde complet et entièrement couvert sur mâchicoulis, ses archères canonnières typiques, sa charpente originale, le château féodal de Sigournais constitue l’un des meilleurs exemples d’architecture militaire du Moyen-Age en Vendée.

Une exposition de maquettes sur les machines de guerre au Moyen-Age.

Une exposition autour de Napoléon Ier dans les communs.

Animation et initiation à la danse médiévale le 17/09 à partir de 14h30.

Château féodal Rue du Donjon, 85110 Sigournais Sigournais 85110 Vendée Pays de la Loire 02 51 40 40 71 http://www.chateau-sigournais.fr

https://chateau-sigournais.fr Remanié au XVème siècle sur les bases d'un château construit vers l'an Mil, avec ses fossés, son enceinte polygonale, ses tours, son chemin de ronde entièrement couvert avec mâchicoulis, ses archères-canonnières typiques, sa charpente originale, ses latrines… le château féodal de Sigournais constitue l'un des meilleurs exemples d'architecture militaire du Moyen-Âge en Vendée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Mehdi-Media