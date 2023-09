Visites effectuées par un guide bénévole passionné et animé par l’histoire ! Château féodal Fréteval, 16 septembre 2023, Fréteval.

Le château féodal de Fréteval, sur son site originel de 4,50 hectares, présente un donjon véritable témoin de la première génération des donjons à la fois circulaires et en pierre. Il fut un haut lieu des relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le Royaume de France : rencontre entre Thomas Becket et Henri II Plantagenêt, combat entre Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

