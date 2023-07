Visite commentée Château féodal Fréteval, 16 septembre 2023, Fréteval.

Visite commentée 16 et 17 septembre Château féodal RDV sur le parking du Château Féodal.

Visite gratuite et commentée par des guides expérimentés et passionnés.

Château féodal Château 41160 Fréteval Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 35 01 Le château féodal de Fréteval, sur son site originel de 4,50 hectares, présente un donjon véritable témoin de la première génération des donjons à la fois circulaires et en pierre. Il fut un haut lieu des relations tumultueuses entre les Plantagenêt et le Royaume de France : rencontre entre Thomas Becket et Henri II Plantagenêt, combat entre Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

