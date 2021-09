Châteaurenard Château féodal des comtes de Provence Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Château Féodal des Comtes de Provence Château féodal des comtes de Provence Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Au sommet de la colline se dresse le château médiéval des XIIème et XVème siècles, classé monument historique depuis 1921. Les bénévoles de l’association les Amis des Tours animeront les salles et le site des Tours ainsi que des ateliers en rapport avec le thème national ” Patrimoine pour tous “. Port du masque obligatoire pour les ateliers et la visite des salles. Respect des règles sanitaires en vigueur.

