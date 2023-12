Le Noël de Reinardus Château féodal Châteaurenard, 17 décembre 2023, Châteaurenard.

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 14:30:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

Le Noël de Reinardus au Château féodal organisé par « Les Amis des Tours ».



Dans la cour du château, des sapins seront parés de leur plus belles décorations.

Les 5 salles du château seront décorées et accessibles aux petits et grands.



On proposera des crêpes et du chocolat chaud.

Une maquilleuse sera présente pour les enfants qui souhaitent être maquillés.

Pour ensuite aller voir le père Noël… OH ! OH ! OH !

Château féodal Montée des Tours

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



