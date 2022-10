Château Fantastique/Halloween le 31 10 ! Tarascon, 31 octobre 2022, Tarascon.

Château de Tarascon – Centre d'art René d'Anjou Boulevard du Roi René Tarascon Bouches-du-Rhône

2022-10-31 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-31 17:30:00 17:30:00

EUR Animations Sans réservation

en fonction des places disponibles



Jeu de piste

De 9h30 à 16h

Petits et grands partent à l’abordage de la forteresse pour découvrir les lieux en s’amusant avec, à la clé, un trésor sucré !



Distribution des livrets en continu.

Dès 6 ans.

Atelier «Trésor de pirate»

De 10h à 13h et de 14h à 17h



Une bouteille à la mer ! Delphine Minassiam invite les enfants à créer leur trésor de pirate avec un message et quelques joyaux dérobés à glisser dans un fabuleux flacon.



Animation en continu. Dès 6 ans.



Photobooth

De 10h à 13h et de 14h à 17h

La machine à photos vous invite à immortaliser votre venue et à repartir avec votre photo !



Animation en continu.



Animation maquillage

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Artpaillette grime avec talent les moussaillons.



Animation en continu. Dès 3 ans.



Ateliers créatifs

À 10h30, 11h, 14h30 et 15h

Le Conseil municipal des jeunes propose de parfaire l’équipement des petits flibustiers.



Animation en continu. Dès 8 ans



Animations sur réservation uniquement, places limitées



Escape game «Bienvenue à bord !»

De 9h30 à 17h

Devenez pirate en perçant le mystère de la cabine du capitaine… et dénichez sa boussole en or ! Munis de vos lanternes, vous serez aidé de Coco, son fidèle compagnon à plumes…

Proposé par la Brigade du jeu.

Dès 8 ans. Une session par groupe (max. 5 personnes). Durée : 25mn environ.

Supplément de 2€/personne.



Contes et dessins-surprises

Contes à 10h et 14h30, ateliers à 11h et à 15h30



Sabrina Souliol conte des histoires de pirates et vous invite à un atelier de

dessins-surprises sur le thème de la peur.

Durée : 45 min pour les contes,

1h pour les ateliers.



Spectacle «L’île aux trésors»

17h30

À l’abordage ! Cap sur tous les océans, pour un voyage fantastique autour du monde à la recherche d’un fabuleux trésor ! Poésie, rires, magie, ballons sculptés et plein de surprises extraordinaires avec Fabrizio le pirate magicien !

Tous public. Durée : 1h.



Infos pratiques

• De 9h30 à 17h30. Dernière entrée à 16h.

• Tarifs animations : 8€ (6-17 ans) /11€ (18 ans et +) /3€ (résidents de Tarascon, RSA, situation de handicap. Sur présentation d’un justificatif).

• Tarif spectacle : inclus dans le tarif animations.

Entrées à partir de 17h, seul le spectacle sera tarifé à 5€ / personne (tarif unique à partir de 6 ans).

• Réservation dès le 4 octobre au 04.90.91.01.93 ou par mail à contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

• Retirez vos tickets à l’accueil du monument dès le 8 octobre, du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Pour sa 5e édition, l’événement 31.10, rebaptisé « Château Fantastique » s’immerge dans le monde des pirates, ! Moussaillons ! Partez à l’assaut de la forteresse et affrontez défis et énigmes pour obtenir votre trésor !

