La nuit des livres Harry Potter Château Excideuil, vendredi 2 février 2024.

Excideuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

De la voie 9 ¾ à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres!

N’hésitez pas à venir déguisé.

Rendez-vous au Château d’Excideuil pour la Nuit des livres Harry Potter.

N’hésitez pas à venir déguisé en incarnant votre personnage préféré de la saga – moldus bienvenus.

Nous vous concoctons une soirée pleine de surprises…

.

Château Place du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@librairieduchateau.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par Isle-Auvézère