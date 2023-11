Mois du film docu – Bowie – Moonage Daydream Château Excideuil, 22 novembre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Dans le cadre de l’édition nationale du Mois du film documentaire, Cinépassion propose « Bowie – Moonage Daydream » de Brett Morgen / 2h20.

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et

les plus marquants de notre époque..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

Château Place du Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the national edition of Documentary Film Month, Cinépassion presents « Bowie – Moonage Daydream » by Brett Morgen / 2h20.

MOONAGE DAYDREAM sheds light on the genius that was David Bowie, one of the most prolific and influential artists of our time

artists of our time.

En el marco de la edición nacional del Mes del Documental, Cinépassion presenta « Bowie – Moonage Daydream » de Brett Morgen / 2h20.

MOONAGE DAYDREAM arroja luz sobre el genio que fue David Bowie, uno de los artistas más prolíficos e influyentes de nuestro tiempo

artistas de nuestro tiempo.

Im Rahmen der nationalen Ausgabe des Monats des Dokumentarfilms zeigt Cinepassion « Bowie – Moonage Daydream » von Brett Morgen / 2h20.

MOONAGE DAYDREAM wirft ein Schlaglicht auf das Genie David Bowie, einen der produktivsten und erfolgreichsten Künstler der Welt

der prägendste Künstler unserer Zeit.

Mise à jour le 2023-11-10 par Isle-Auvézère