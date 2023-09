Rando VTT et pédestre La roue des loues Château Excideuil, 15 octobre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Rando VTT à la carte, de 15 à 65 km, départ libre de 8h à 9h30.

Marche de 5/ 7/ 12 km.

Ravitaillement sur les parcours pour les vttistes et les marcheurs, buvette et sandwiches à l’arrivée.

Organisé par le club de VTT Les Roues des Loues..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Château Place du Château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A la carte mountain bike tours, from 15 to 65 km, free departure from 8 to 9:30 am.

Walks of 5/ 7/ 12 km.

Refreshments for mountain bikers and walkers, refreshment bar and sandwiches at the finish.

Organized by Les Roues des Loues mountain bike club.

Paseos en bicicleta de montaña a medida, de 15 a 65 km, salida libre de 8.00 a 9.30 h.

Paseos de 5/ 7/ 12 km.

Avituallamiento a lo largo del recorrido para ciclistas de montaña y senderistas, bar de refrescos y bocadillos a la llegada.

Organizado por el club de BTT Les Roues des Loues.

Mountainbike-Touren à la carte, von 15 bis 65 km, freier Start von 8 bis 9:30 Uhr.

Wanderungen von 5/ 7/ 12 km.

Verpflegung auf den Strecken für Mountainbiker und Wanderer, Getränkestand und Sandwiches bei der Ankunft.

Organisiert vom Mountainbike-Club Les Roues des Loues.

