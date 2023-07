Participez au jeu d’énigmes « Emmanuel Héré a disparu ! » Château Eulmont Catégories d’Évènement: Eulmont

Meurthe-et-Moselle Participez au jeu d’énigmes « Emmanuel Héré a disparu ! » Château Eulmont, 16 septembre 2023, Eulmont. Participez au jeu d’énigmes « Emmanuel Héré a disparu ! » 16 et 17 septembre Château Entrée libre – Participation libre pour la restauration de l’église d’Eulmont Emmanuel Héré a disparu !

Aidez-nous à le retrouver en rencontrant les personnages célèbres et costumés de la Cour de Stanislas, Emilie du Châtelet, Voltaire, la marquise de Boufflers… qui vous donneront des indices, en cas de bonnes réponses.

Deux niveaux de difficulté enfant/adulte.

Le départ du jeu se fera devant l’église, puis se poursuivra au château, dans la cour et le parc. Château 2 chemin de Metz, 54690 Eulmont Eulmont 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le château daté du XVIIIe siècle est construit sur trois niveaux avec un toit à la Mansart couvert d’ardoises. Sur le côté existe encore une élégante échauguette de pierres du début du XVIIe, dernier témoin d’une construction plus ancienne.

Les archives de sa construction ont disparu et les récentes recherches ont permis de retrouver toutes les familles qui se sont succédé depuis le XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

