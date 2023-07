Tapas et musique au Château Eugénie Château Eugénie Albas, 25 juillet 2023, Albas.

Albas,Lot

Le domaine du Château Eugénie vous invite à sa soirée tapas, en compagnie de Claire Aberlenc ; chanteuse de soul et de rythm & blues.

Places limités, réservation obligatoire..

2023-07-25 19:00:00 fin : 2023-07-25 . .

Château Eugénie

Albas 46140 Lot Occitanie



The Château Eugénie estate invites you to a tapas evening with soul and rhythm & blues singer Claire Aberlenc.

Places limited, booking essential.

La finca Château Eugénie le invita a una velada de tapas con la cantante de soul y rhythm & blues Claire Aberlenc.

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

Das Weingut Château Eugénie lädt Sie zu seinem Tapas-Abend mit Claire Aberlenc; Soul- und Rhythm & Blues-Sängerin, ein.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT CVL Vignoble