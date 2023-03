12e édition du festival de l’histoire de l’art Château et ville de Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

12e édition du festival de l’histoire de l’art Château et ville de Fontainebleau, 2 juin 2023, Fontainebleau. 12e édition du festival de l’histoire de l’art 2 – 4 juin Château et ville de Fontainebleau Entrée libre et gratuite Peu de pays ont connu une histoire artistique aussi foisonnante sur un périmètre aussi condensé que la Belgique. Aujourd’hui encore, la qualité et le dynamisme de la scène artistique belge s’expriment dans tous les domaines : cinéma, arts visuels, danse, mode, design, architecture et, bien sûr, bande dessinée. Le FHA23 sera un merveilleux écho de cette vitalité créative belge. En choisissant le climat comme thème annuel, le festival poursuit sa volonté d’ancrer sa programmation au cœur des débats de société. Pendant trois jours, l’histoire de l’art dialoguera avec de nombreuses autres disciplines – histoire, archéologie, philosophie, géographie, climatologie – pour offrir des pistes de réflexion à des questions qui nous préoccupent tous. Parmi les temps forts du FHA23, ne manquez pas la conférence inaugurale de Bas Smets et Valérie Trouet, la performance d’Anne Teresa de Keersmaeker, l’exposition de Luc Tuymans ou encore la rencontre avec Benoît Peeters. Comme chaque année, le château ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs pour des visites de ses salles, de ses jardins, ou de l’exposition d’art contemporain Grandeur nature dans le jardin anglais. Avec plus de 200 événements et près de 250 invités, le festival est un moment unique de rencontres avec des artistes, chercheurs, professionnels du monde de l’art, cinéastes, éditeurs et auteurs dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau. Responsable scientifique

Responsable scientifique

Veerle Thielemans (INHA) Toutes les informations sur le site du festival : festivaldelhistoiredelart.fr

