Noël au Château Château et Place de la Mairie Thury-Harcourt-le-Hom, 24 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Les traditions scandinaves seront à l’honneur les 24, 25 et 26 novembre à l’occasion de Noël au Château. Au programme de cette belle animation de fin d’année :

* Vendredi 24/11 : Concert et illuminations – 18h30 > 20h30 – Place de la mairie

* Samedi 25/11 & dimanche 26/11 : Marché de Noël artisanal et animé, Campement viking

Sam. 12h > 20h / dim. 11h30 > 19h – Face au Château d’Harcourt

* Feu d’artifice Samedi à 19h30

* Embrasement du «Julbock» Dimanche à 18h

Château d’Harcourt.

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

Château et Place de la Mairie

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Scandinavian traditions take center stage on November 24, 25 and 26 for Christmas at the Château. On the program for this wonderful end-of-year event:

* Friday 24/11: Concert and illuminations – 6:30 pm > 8:30 pm – Place de la mairie

* Saturday 25/11 & Sunday 26/11: Christmas craft market, Viking encampment

Sat. 12pm > 8pm / Sun. 11:30am > 7pm – Opposite Château d?Harcourt

* Fireworks Saturday at 7.30pm

* Julbock fireworks Sunday at 6pm

Château d’Harcourt

Los días 24, 25 y 26 de noviembre, las tradiciones escandinavas serán las protagonistas de la Navidad en el Château. En el programa de este maravilloso acontecimiento de fin de año:

* Viernes 24/11: Concierto e iluminación – 18:30 > 20:30 – Place de la mairie

* Sábado 25/11 y domingo 26/11: Mercado de Navidad con artesanía y animaciones, campamento vikingo

Sábado 12:00 h > 20:00 h / Domingo 11:30 h > 19:00 h – Frente al castillo de Harcourt

* Fuegos artificiales el sábado a las 19.30 h

* Fuegos artificiales de Julbock el domingo a las 18.00 h

Castillo de Harcourt

Skandinavische Traditionen stehen am 24., 25. und 26. November anlässlich von Weihnachten im Schloss im Mittelpunkt. Auf dem Programm dieser schönen Veranstaltung zum Jahresende stehen :

* Freitag, 24.11.: Konzert und Illuminationen – 18:30 > 20:30 Uhr – Rathausplatz

* Sa. 25/11 & So. 26/11: Kunsthandwerklicher und animierter Weihnachtsmarkt, Wikingerlager

Sa. 12h > 20h / So. 11h30 > 19h – Gegenüber dem Château d’Harcourt

* Feuerwerk Samstag um 19:30 Uhr

* Anzünden des « Julbocks » Sonntag um 18 Uhr

Schloss Harcourt

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité