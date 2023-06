Visite libre des extérieurs et du parc Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec Bolbec Catégories d’Évènement: Bolbec

Seine-Maritime Visite libre des extérieurs et du parc Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec, 16 septembre 2023, Bolbec. Visite libre des extérieurs et du parc 16 et 17 septembre Château et parc du Val-aux-Grès Promenade libre au coeur du parc Château et parc du Val-aux-Grès Route de Mirville, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie 02 32 84 51 16 http://www.ville-bolbec.fr Château des XVIe – XVIIIe s. en brique et pierre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Bolbec Détails Catégories d’Évènement: Bolbec, Seine-Maritime Autres Lieu Château et parc du Val-aux-Grès Adresse Route de Mirville, 76210 Bolbec Ville Bolbec Departement Seine-Maritime Lieu Ville Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec

Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bolbec/

Visite libre des extérieurs et du parc Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec 2023-09-16 was last modified: by Visite libre des extérieurs et du parc Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec Château et parc du Val-aux-Grès Bolbec 16 septembre 2023