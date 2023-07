Visite guidée du château Château et parc de Villeprévost Tillay-le-Péneux Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Tillay-le-Péneux Visite guidée du château Château et parc de Villeprévost Tillay-le-Péneux, 16 septembre 2023, Tillay-le-Péneux. Visite guidée du château 16 et 17 septembre Château et parc de Villeprévost Tarif 8 €, Groupes (20 pers) 5 €, Etudiants, moins 18 ans, PMR 5 €, moins 12 ans, gratuit Visite guidée au sein du château. Château et parc de Villeprévost 4 lieu-dit Villeprévost 28140 Tillay-le-Péneux Tillay-le-Péneux 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 07 70 32 38 21 C’est dans cette gentilhommière beauceronne du XVIIIe siècle qu’Amand-François Fougeron, conseiller du roi et juge de paix d’Orgères a procédé de janvier à mai 1798, dans le grand salon, à l’interrogatoire de trois cents bandits de la bande des « chauffeurs d’Orgères » enfermés dans les caves du château. Le colombier, du XVIe siècle, abrite les masques mortuaires des condamnés à mort. Le parc, très sobre, conçu en 1756 par un jardinier de Versailles de l’école de Le Nôtre, est dessiné en deux parties successives, de même niveau, prolongées d’une allée centrale en trompe l’œil axée sur le soleil couchant au soir du 15 août en l’honneur de la femme du maître des lieux prénommée Marie. C’est le parfait exemple du « jardin-axe » orné de boulingrins, tapis vert, topiaires, bosquets et charmilles taillés. Réseau d’allées en étoile. Par autoroute A 10, sortie 12, direction Châteaudun. Sur la D 927, à 8 km sur la gauche, suivre « la Route du Blé en Beauce » par Tillay le Péneux, sinon accès direct 3 km plus loin par Tanon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Eure-et-Loir, Tillay-le-Péneux Autres Lieu Château et parc de Villeprévost Adresse 4 lieu-dit Villeprévost 28140 Tillay-le-Péneux Ville Tillay-le-Péneux Departement Eure-et-Loir

