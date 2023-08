Visite guidée du Château de La Vieuville avec rallye d’orientation dans le parc Château et Parc de la Vieuville Le Châtellier Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Châtellier Visite guidée du Château de La Vieuville avec rallye d’orientation dans le parc Château et Parc de la Vieuville Le Châtellier, 17 septembre 2023, Le Châtellier. Visite guidée du Château de La Vieuville avec rallye d’orientation dans le parc Dimanche 17 septembre, 09h00 Château et Parc de la Vieuville Entrée libre – Rallye : deux sessions de 2 heures ; l’une le matin de 10h à 12h et l’autre l’après-midi de 15h à 17h. Visite du château et de son parc (jardin à la Française, roseraie, orangerie), par groupe de 10 personnes au maximum.

Organisation d’un rallye d’orientation dans le parc ; Quiz et énigmes sur le parcours afin d’ouvrir le coffre final dans une des salles du château. Château et Parc de la Vieuville Château de la Vieuville 35133 Le Châtellier Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.chateau-vieuville.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090528 Le Château de la Vieuville se retrouve dans la proximité de la ville de Fougères au Village du Châtellier.

Le Château construit au 19-ème siècle dans un style néogothique se trouve dans un parc magnifique avec des jardins à l’anglaise sur une surface de 16 hectares avec 3 étangs et plusieurs arbres centenaires y compris des séquoias remarquables. Derrière le château, un jardin à la Française et une roseraie.

Un projet de vignes et des serres classées complètent l’ensemble d’un château avec une longue histoire. Parking pour 100 voitures Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

