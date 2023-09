Initiation à différents sports dans le parc Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, 16 septembre 2023, Champs-sur-Marne.

À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le château de Champs-sur-Marne ouvrira gratuitement ses portes le samedi 16 et le dimanche 17 septembre.

PROGRAMME

Samedi et dimanche

Des initiations à l’escrime, au tir à l’arc, et au cricket vous sont proposées. Pour se préparer aux JO Paris 2024 et en savoir plus sur l’histoire de ces pratiques sportives, venez participer aux animations sportives dans le parc !

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Les Deux Parcs Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 62 74 42 https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne/?locale=fr_FR Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable. Château de Champs-sur-Marne 31, rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne En voiture Depuis Paris : A4, sortie n°10 Champs, suivre le fléchage « château de Champs » (30 minutes de trajet). Autre provenance : A4, sortie Noisiel suivre le fléchage « château de Champs » (30 minutes de trajet). Un parking visiteurs se trouve face au château. En transports en commun Depuis Paris : RER A, descendre à Noisiel puis marcher pendant 20 minutes jusqu’au château ou prendre le bus n°220 (8 minutes) ou le bus n°100 direction Bry-sur-Marne, arrêt « Maison de retraite » ou « Mairie de Champs » (7 à 8 minutes de trajet en bus puis 200 à 300 mètres de marche selon l’arrêt).

