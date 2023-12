Fêtes gourmandes Château et parc de Champs-sur-Marne Fêtes gourmandes Château et parc de Champs-sur-Marne, 3 janvier 2024, . Fêtes gourmandes 3 – 6 janvier 2024 Château et parc de Champs-sur-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00 Contes et Histoires : Fêtes gourmandes au château de Champs-sur-Marne Vivez une visite ludique du château en suivant toutes les gourmandises qui ont pu sortir des cuisines au fil des siècles, suivie d’un atelier de fabrication d’un gâteau grâce à de la cire à modeler. Chaque enfant repart avec son gâteau-bougie sur une petite assiette à dessert.

Après l’atelier un chocolat chaud et de ( vrais) gâteaux accueilleront les familles dans le salon de la laiterie.

A partir de 8 ans

Billetterie en ligne uniquement sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr

Adulte 9€ Enfant 6€

Dates :

03/01/2024 ; 04/01/2024; 05/01/2024; 06/01/2024

A 14h30

Durée : 2h30

Rendez-vous devant la billetterie-boutique 10mn avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone). Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

