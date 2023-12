Contes et Histoires Château et parc de Champs-sur-Marne Contes et Histoires Château et parc de Champs-sur-Marne, 3 janvier 2024 09:30, . Contes et Histoires 3 – 6 janvier 2024 Château et parc de Champs-sur-Marne Contes et Histoires au château de Champs-sur-Marne

Du 3 au 6 janvier 2024

Venez en famille fêter la gourmandise et les histoires au château de Champs-sur-Marne ! Spectacle « La princesse et la boîte magique » :

Installez-vous en famille au cœur du château de Champs, au salon de musique, afin d’assister au spectacle « La princesse et la boîte magique ». Une histoire où se mêlent le théâtre, l’origami et la musique. En suivant la princesse dans son voyage initiatique afin de retrouver sa boîte magique, les enfants se confrontent aux notions d’empathie, de débrouillardise, de modestie, de diplomatie et de politesse.

De 3 à 8 ans

Réservation obligatoire sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Rendez-vous devant la billetterie-boutique 10mn avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone). Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. « Fêtes gourmandes au château de Champs » :

Vivez une visite ludique du château en suivant toutes les gourmandises qui ont pu sortir des cuisines au fil des siècles, suivie d’un atelier de fabrication d’un gâteau grâce à de la cire à modeler. Chaque enfant repart avec son gâteau-bougie sur une petite assiette à dessert !

Après l’atelier un chocolat chaud et de (vrais) gâteaux accueilleront les familles dans le salon de la laiterie.

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Rendez-vous devant la billetterie-boutique 10mn avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone). Activité accessible aux personnes à mobilité réduite. Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:30:00+01:00

2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00 Détails Heure : 09:30 Autres Lieu Château et parc de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Lieu Ville Château et parc de Champs-sur-Marne Latitude 48.852357 Longitude 2.604195 latitude longitude 48.852357;2.604195

Château et parc de Champs-sur-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//