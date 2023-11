Marché de Noël Château et parc de Champs-sur-Marne Marché de Noël Château et parc de Champs-sur-Marne, 16 décembre 2023, . Marché de Noël 16 et 17 décembre Château et parc de Champs-sur-Marne Marché de Noël au château de Champs-sur-Marne En décembre, notre marché des producteurs se transforme en marché de Noël sur 2 jours.

L’événement de fin d’année à ne pas manquer ! Venez retrouver sur le marché de Noël nos producteurs, créateurs et artisans locaux, des animations, dans la cour de la ferme du château vêtue de ses plus belles couleurs! Samedi 16 décembre de 10h à 18h

Dimanche 17 décembre de 9h30 à 17h

Cour de la ferme du château, 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne

Entrée gratuite Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-17T09:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 © Frédéric Palau / ACDCJ Détails Autres Lieu Château et parc de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Lieu Ville Château et parc de Champs-sur-Marne latitude longitude 48.852357;2.604195

