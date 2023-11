Cet évènement est passé Marché de producteurs Château et parc de Champs-sur-Marne Marché de producteurs Château et parc de Champs-sur-Marne, 19 novembre 2023, . Marché de producteurs 19 novembre 2023 – 2 janvier 2033, les dimanches Château et parc de Champs-sur-Marne Marché de producteurs, de l’artisanat et des circuits courts au château de Champs-sur-Marne Venez découvrir tous nos exposants (fromages, fruits et légumes, jus, safran, huiles, oeufs, farines, volailles, fleurs, miel, macarons, bières, glaces …) tous les 3e dimanches du mois, dans la cour de la ferme du château de Champs-sur-Marne, de 9h30 à 13h.

Entrée gratuite. Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:30:00+01:00 – 2023-11-19T13:00:00+01:00

© Frédéric Palau / ACDCJ Détails Autres Lieu Château et parc de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

