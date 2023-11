Le Grand Réveillon Château et parc de Champs-sur-Marne Le Grand Réveillon Château et parc de Champs-sur-Marne, 17 novembre 2023, . Le Grand Réveillon 17 novembre – 10 décembre Château et parc de Champs-sur-Marne Après quatre éditions ayant rassemblé plus de 75.000 spectateurs, le spectacle immersif « Grand Réveillon » revient au château de Champs-sur-Marne du 17 novembre au 10 décembre prochain pour une ultime édition ! Quelques semaines avant Noël, le Comte et la Comtesse Cahen d’Anvers vous invitent une nouvelle fois à plonger dans le temps ! UN SPECTACLE IMMERSIF HORS DU COMMUN

Enchanté par plus de 800 volontaires, acteurs, figurants, danseurs, choristes, les intérieurs du château de Champs-sur-Marne revivent comme par le passé.Traversez les sous-sols où s’affaire une armée secrète de domestiques pour préparer la fête. La cuisine est en effervescence, à l’office un mystérieux paquet est livré au majordome… Un étage plus haut, parcourez les somptueux salons et laissez-vous entraîner jusqu’à la salle de bal ! Du 17 novembre au 10 décembre 2023

LES VENDREDIS DE 18H30 À 23H

LES SAMEDIS DE 9H À 23H

LES DIMANCHES DE 9H À 21H30. Parcours-spectacle d’une heure. Réservation et informations sur https://www.grandreveillon.com/ Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://grandreveillon.placeminute.com/event/spectacle-interactif/le-grand-reveillon-derniere-edition-du-spectacle-evenement,41693.html »}] [{« link »: « https://www.grandreveillon.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T21:30:00+01:00 © Thomas Thibaut / Centre des monuments nationaux Détails Autres Lieu Château et parc de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Lieu Ville Château et parc de Champs-sur-Marne latitude longitude 48.852357;2.604195

Château et parc de Champs-sur-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//