Cet évènement est passé Visite-atelier famille de l’exposition « L’histoire avec un grand I par le cancre Gérard Mathieu » Château et parc de Champs-sur-Marne Visite-atelier famille de l’exposition « L’histoire avec un grand I par le cancre Gérard Mathieu » Château et parc de Champs-sur-Marne, 27 octobre 2023, . Visite-atelier famille de l’exposition « L’histoire avec un grand I par le cancre Gérard Mathieu » 27 – 29 octobre Château et parc de Champs-sur-Marne Visite -atelier famille de l’exposition « L’histoire avec un grand I par le cancre Gérard Mathieu » Après une visite du château, partez en famille, avec nos animatrices découvrir dans les combles l’exposition « L’histoire avec un grand I ». Regardez, et trouvez l’inspiration dans les dessins de Gérard Mathieu afin de réaliser lors de l’atelier, votre planche de BD qui contribuera à la création d’une bande dessinée participative.

Pour les 8-12 ans

Rendez-vous dans la cour de la billetterie-boutique 10mn avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone). Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Enfant : 6 € Adultes : 8 €

27/10/2023 ; 28/10/2023 ; 29/10/2023

A 10h15

Durée : 2h30 Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Gérard Mathieu

