Visites Guidées Histoire et Patrimoine Château et jardins du Rivau Lémeré, 16 septembre 2023

Visites Guidées Histoire et Patrimoine 16 et 17 septembre Château et jardins du Rivau Adultes: 9,50€, gratuit pour les moins de 18 ans

Découvrez les secrets du Château du Rivau pour tout savoir sur l’histoire d’un château médiéval privé, restauré avec passion et ancré dans notre époque ! Un véritable lieu de rencontre entre Histoire, Nature et art contemporain.

Château et jardins du Rivau Le Coudray 37120 Lémeré Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 95 77 47 http://www.chateaudurivau.com https://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-du-Rivau-ses-Ecuries-Royales-et-ses-Jardins-de-Contes-de-F%C3%A9es/143474595719810 https://www.chateaudurivau.com/fr/billeterie.php Classé depuis 1918, le Domaine du Rivau, situé à 20 minutes de Chinon, bénéficie depuis 20 ans d’une très importante campagne de sauvegarde menée par ses propriétaires actuels, la famille Laigneau entourées d’une fidèle équipe.

Le château médiéval, les communs Renaissance, eux aussi protégés au titre des Monuments Historiques, ont été restaurés et aménagés pour lui redonner vie. 14 jardins ont été dessinés par Patricia Laigneau qui ont été labellisés « Jardin Remarquable » en 2003.

Ameublement d’époque, scénographie et muséographie mêlant art contemporain et objets d’art traditionnels tentent de positionner Le Rivau comme le Château du Val de Loire vivant et décalé. Aucun effort n’a été épargné par les propriétaires actuels pour faire partager leur passion du Patrimoine mais aussi de la création contemporaine aux visiteurs du Rivau. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. A 20 mn de la sortie n°25 de l’A10 et 25 mn de la sortie n°5 de l’A85. A 10 km de Chinon en direction de Richelieu.

