Visite guidée du Château du Pin – Visite libre des jardins. 16 et 17 septembre Château et jardins du Pin Entrée 5 €, demi-tarif moins de 12 ans.

PATRIMOINE, PAYSAGE ET CRÉATION

Visiter le site du Pin, c’est plonger dans un univers mystérieux et intimiste, explorer les pentes et les terrasses de jardins labellisés « Jardin remarquable », découvrir une maison forte du XVIe siècle typique de la Cévenne ardéchoise meublée à l’ancienne. Dans cet environnement préservé, on se laisse surprendre par l’originalité d’un lieu atypique, on cède au charme d’un environnement à la fois sauvage et maîtrisé. Les oeuvres de créateurs contemporains, d’artistes invités jalonnent cet univers : peinture, sculpture, photographie, film, livre, cabinet de curiosités sont les acteurs vivants de ce patrimoine sans cesse en mouvement.

Le site du Pin, labellisé « Maison du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche », est aussi le siège des Éditions du Pin.

Château et jardins du Pin Le Pin, 07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Fabras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 05 26 http://www.chateau-du-pin.org Maison forte typique de la Cévenne ardéchoise possédant un ameublement ancien ainsi qu’une collection d’art contemporain. Elle est environnée de jardins contemporains labellisés « Jardin remarquable » alliant sculptures et végétaux.

Simon Bugnon