Rendez-vous aux jardins du Montmarin Château et jardins du Montmarin Pleurtuit, 2 juin 2023, Pleurtuit.

Rendez-vous aux jardins du Montmarin 2 – 4 juin Château et jardins du Montmarin 2, 3 et 4 juin / A noter – Ouverture exceptionnelle samedi 3 juin / plein tarif 8€ – réduit 6,50€ (14 à 18 ans) – enfants( 7 à 14 ans) 5€ / visites commentées sur réservation. – visite du dimanche à réserver sur le site balades armoricaines.

Vendredi à 15h30, échange autour des observations concernant les oiseaux du parc.

Samedi après midi, ouverture exceptionnelle aux horaires habituels

2 visites commentées d’une demi heure, à 15h et 16h30, sur l’histoire du jardin et les stratégies mises en place pour affronter le changement climatique.

Dimanche, Anne Isabelle Gendrot guide conférencière (balades Armoricaines) proposera une visite guidée autour des plantes et des arbres du parc : « tour du monde de la botanique au Montmarin », tarif 13€, réservation obligatoire sur le site de balade Armoricaines.

Château et jardins du Montmarin Château de Montmarin, Pleurtuit, Ille et Vilaine, Bretagne Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 88 58 79 http://www.domaine-du-montmarin.com https://www.facebook.com/DomaineduMontmarin?fref=ts;https://www.instagram.com/domainedumontmarin/?hl=fr Elément majeur de toute malouinière, les jardins du Montmarin s’étendent sur 6 hectares.

Du jardin à la française au potager clos de murs, ce lieu unique et classé « monument historique » offre aux passionnés de botanique comme aux amateurs une promenade inoubliable aux milles senteurs et couleurs.

La tradition maritime du Montmarin, son climat privilégié et la passion botanique de ses propriétaires expliquent l’immense palette végétale que l’on découvre pendant la visite. D 114, entre La Richardais et le Minihic sur Rance.(4 kms au sud Dinard). Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

TdF – Montmarin